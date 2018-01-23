Число заболевших корью на Украине превысило две тысячи

Число заболевших корью на Украине продолжает расти, и по состоянию на 22 января превышает 2 тыс. человек, сообщил главный директор центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита.

«С корью ситуация остаётся напряжённой на Украине. По состоянию на 22 января корью заболели 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых», — приводит его слова «112 Украина».

Курпита проинформировал, что с начала 2018 года зарегистрировано три летальных случая, из них двое среди детей.

19 января сообщалось, что на Украине после вспышки кори в 2017 году зафиксировано восемь смертельных случаев.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, вспышка пришла в страну из Румынии.