Минздрав Украины: после вспышки кори в стране погибли восемь человек

На Украине после вспышки кори зафиксировано уже восемь смертельных случаев. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.

«Вчера от кори умер ещё один человек. Это ребёнок, который не имел прививки. В общем с 2017 года зарегистрировано уже восемь смертей от кори», — цитирует Супрун агентство УНН.

Она отметила, что с начала года корью заболело 1500 человек, при этом в 2017 году число заболевших составило 4700.

«Единственный способ борьбы с корью — это вакцинация», — подчеркнула и. о. главы Минздрава.

Ранее Ульяна Супрун рассказала, как в стране возникла вспышка кори.

Кроме того, агентство «Крыминформ» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило, что в Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори.