Минздрав Украины: после вспышки кори в стране погибли восемь человек
«Вчера от кори умер ещё один человек. Это ребёнок, который не имел прививки. В общем с 2017 года зарегистрировано уже восемь смертей от кори», — цитирует Супрун агентство УНН.
Она отметила, что с начала года корью заболело 1500 человек, при этом в 2017 году число заболевших составило 4700.
«Единственный способ борьбы с корью — это вакцинация», — подчеркнула и. о. главы Минздрава.
Ранее Ульяна Супрун рассказала, как в стране возникла вспышка кори.
Кроме того, агентство «Крыминформ» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило, что в Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори.