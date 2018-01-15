Роспотребнадзор рассказал о случаях кори в Крыму

В Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт межрегионального управления Роспотребнадзора по региону.

Случаи заболевания выявлены в Симферополе, Евпатории и Сакском районе. В основном корь обнаружена у лиц, не привитых против неё.

В настоящее время организован комплекс противоэпидемических мероприятий, который нацелен на предотвращение распространения коревой инфекции среди населения, в том числе среди отдельных декретированных групп риска.

Как сообщалось, за первые десять дней января только в Киеве выявлен 61 случай заболевания, в то время как за весь прошлый год зарегистрировали всего 80 инфицированных. В украинской столице не привитым от кори детям теперь запрещено посещать детсады и школы.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по кори в Европе.

Также URA.RU сообщало в декабре, что родителям в Нефтеюганске запретили посещать новогодние утренники в детсадах из-за вируса.