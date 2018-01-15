Роспотребнадзор рассказал о случаях кори в Крыму

Короткая ссылка
В Крыму зарегистрировано 16 лабораторно подтверждённых случаев кори, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт межрегионального управления Роспотребнадзора по региону.

Случаи заболевания выявлены в Симферополе, Евпатории и Сакском районе. В основном корь обнаружена у лиц, не привитых против неё.

В настоящее время организован комплекс противоэпидемических мероприятий, который нацелен на предотвращение распространения коревой инфекции среди населения, в том числе среди отдельных декретированных групп риска.

Как сообщалось, за первые десять дней января только в Киеве выявлен 61 случай заболевания, в то время как за весь прошлый год зарегистрировали всего 80 инфицированных. В украинской столице не привитым от кори детям теперь запрещено посещать детсады и школы.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по кори в Европе.

Также URA.RU сообщало в декабре, что родителям в Нефтеюганске запретили посещать новогодние утренники в детсадах из-за вируса.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119