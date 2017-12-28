Родителям в Нефтеюганске запретили посещать новогодние утренники в детсадах из-за вируса

Родителям в Нефтеюганске запретили присутствовать на новогодних утренниках в детских садах из-за вируса, сообщает URA.RU.

В пресс-службе городской администрации подтвердили факт запрета и сослались на постановление санитарно-противоэпидемической комиссии.

По информации медиков, в Нефтеюганске превышен пороговый уровень заболеваемости ОРВИ, а родителей не пускают к детям для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Последний раз данную меру обсуждали на комиссии 25 декабря, и было принято решение не снимать запрет.

Ранее сообщалось, что в российских регионах сократится число площадок для новогодних утренников.

Также НСН сообщала, что прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации у станций Московского метрополитена и МЦК в 2017 году сделали 157 тыс. человек.