Родителям в Нефтеюганске запретили посещать новогодние утренники в детсадах из-за вируса
В пресс-службе городской администрации подтвердили факт запрета и сослались на постановление санитарно-противоэпидемической комиссии.
По информации медиков, в Нефтеюганске превышен пороговый уровень заболеваемости ОРВИ, а родителей не пускают к детям для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Последний раз данную меру обсуждали на комиссии 25 декабря, и было принято решение не снимать запрет.
Ранее сообщалось, что в российских регионах сократится число площадок для новогодних утренников.
Также НСН сообщала, что прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации у станций Московского метрополитена и МЦК в 2017 году сделали 157 тыс. человек.