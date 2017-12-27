В российских регионах сократится число площадок для новогодних утренников

В российских регионах сократится количество площадок для новогодних утренников, сообщает «Известия».

Как заявили в Роспотребнадзоре, организаторы массовых детских праздников подали заявки на 31,5 тыс. площадок в январе 2018 года. Это на четверть меньше, чем в новогодние каникулы 2017 года, когда их было 41 тыс.

Мероприятия будут проводиться в культурно-досуговых и развлекательных центрах, а также в клубах, Домах культуры, на спортплощадках, в городских парках и других местах на свежем воздухе.

Площадок под открытым небом оказалось на несколько тысяч меньше. На 2 тыс. снизилось число мест для ёлок в культурно-досуговых и развлекательных центрах.

В Роспотребнадзоре предполагают, что в оставшиеся до Нового года дни ещё могут поступить заявки, но их количество будет незначительным.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во время январских каникул в Московской области пройдёт 642 спортивных мероприятия.