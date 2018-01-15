Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по кори в Европе

В Роспотребнадзоре предупредили об ухудшении ситуации с корью на Украине и в других европейских странах. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«За период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка зафиксирована в Италии, Румынии, Германии и на Украине.

В Роспотребнадзоре добавили, что за 11 месяцев 2017 года на Украине было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Как уточняется, наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях.

Ранее Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором российских туристов предупреждают об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе.