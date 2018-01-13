В Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания птичьим гриппом за зиму

Британское министерство сельского хозяйства зафиксировало первые случаи заболевания птичьим гриппом среди диких птиц за эту зиму.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что болезнь была обнаружена у 17 диких птиц в графстве Дорсет на юго-западе страны.

По данным издания, данный штамм не представляет высокой угрозы заражения для человека, но при этом крайне заразен и смертелен для птиц.

В ведомстве призвали птицеводов соблюдать меры осторожности.

Ранее Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором российских туристов предупреждают об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе.

25 декабря СМИ сообщали, что в Южной Корее примерно за месяц убили более 200 тысяч птиц для сдерживания птичьего гриппа.