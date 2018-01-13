В Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания птичьим гриппом за зиму

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Британское министерство сельского хозяйства зафиксировало первые случаи заболевания птичьим гриппом среди диких птиц за эту зиму.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что болезнь была обнаружена у 17 диких птиц в графстве Дорсет на юго-западе страны.

По данным издания, данный штамм не представляет высокой угрозы заражения для человека, но при этом крайне заразен и смертелен для птиц.

В ведомстве призвали птицеводов соблюдать меры осторожности.

Ранее Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором российских туристов предупреждают об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе.

25 декабря СМИ сообщали, что в Южной Корее примерно за месяц убили более 200 тысяч птиц для сдерживания птичьего гриппа.

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