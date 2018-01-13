В Великобритании зафиксировали первые случаи заболевания птичьим гриппом за зиму
Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что болезнь была обнаружена у 17 диких птиц в графстве Дорсет на юго-западе страны.
По данным издания, данный штамм не представляет высокой угрозы заражения для человека, но при этом крайне заразен и смертелен для птиц.
В ведомстве призвали птицеводов соблюдать меры осторожности.
Ранее Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором российских туристов предупреждают об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе.
25 декабря СМИ сообщали, что в Южной Корее примерно за месяц убили более 200 тысяч птиц для сдерживания птичьего гриппа.