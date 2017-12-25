СМИ: В Южной Корее примерно за месяц убили более 200 тысяч птиц для сдерживания птичьего гриппа

Власти Южной Кореи санкционировали убийство более 200 тыс. птиц в юго-западных районах страны, чтобы сдержать распространение птичьего гриппа.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на чиновника из Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что следящие за карантином работники ликвидировали данное количество уток с 18 ноября по 22 декабря. Решение об уничтожении птиц было принято после того, как патогенный штамм попал на четыре фермы по разведению уток.

Как добавляет агентство, в прошлом году в Южной Корее были забиты более 30 млн птиц, чтобы сдержать самую мощную вспышку птичьего гриппа в истории страны.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи обеспокоены вспышкой птичьего гриппа в стране накануне зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.