В Роспотребнадзоре предупредили об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе

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Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором российских туристов предупреждают об опасности новых вспышек птичьего гриппа в Европе.

«Официальные власти Голландии доложили о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и другие) в двух провинциях страны», — говорится в сообщении ведомства.

Вспышка птичьего гриппа также была зафиксирована в Италии.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 22 декабря 2017 года в Нидерландах и Италии не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку указанных вирусов от птиц.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке энтерогеморрагической кишечной инфекции в Канаде.

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