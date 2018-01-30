Вице-премьер Украины призвал принять новый закон о государственном языке

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко призвал принять закон о государственном языке для закрепления национальной идентичности украинцев.

При этом он отметил, что следует отменить закон 2012 года об основах государственной языковой политики.

«Год столетия независимости просто необходимо использовать для усиления политики украинской идентичности и принять меры, которые сделают невозможным реванш прокремлёвских сил», — написал он в блоге на сайте «Украинской правды».

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального.

После событий в 2014 году Верховная рада признала его утратившим силу, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны — в результате исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

Ранее сообщалось, что представители националистической партии «Свобода» проводят митинг с требованием признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики.

Политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал ФАН идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины.