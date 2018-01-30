Вице-премьер Украины призвал принять новый закон о государственном языке
При этом он отметил, что следует отменить закон 2012 года об основах государственной языковой политики.
«Год столетия независимости просто необходимо использовать для усиления политики украинской идентичности и принять меры, которые сделают невозможным реванш прокремлёвских сил», — написал он в блоге на сайте «Украинской правды».
На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального.
После событий в 2014 году Верховная рада признала его утратившим силу, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны — в результате исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.
Ранее сообщалось, что представители националистической партии «Свобода» проводят митинг с требованием признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики.
Политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал ФАН идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины.