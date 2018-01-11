Вице-премьер Украины предложил взимать с артистов военный сбор за гастроли в России

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Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил взимать с артистов, отправляющихся на гастроли в Россию, военный сбор.

«По поводу «наших» гастролёров в России. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя», — написал он в Twitter.

Кириленко отметил, что отправляющиеся в Россию артисты должны уведомлять о гастролях украинских властей и вноситься в специальный реестр, а также платить «дополнительный военный сбор».

Ранее сообщалось, что в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания предложили ввести штрафы или уголовную ответственность для украинских артистов, гастролирующих в России.

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