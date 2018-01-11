Вассерман отреагировал на идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины

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Политический аналитик Анатолий Вассерман отреагировал на идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины, сообщает ФАН.

«Считаю необходимым напомнить, что русские на Украине не меньшинство, а громадное большинство», — заявил эксперт.

Он сослался на данные, согласно которым до событий 2014 года «меньшинство» составляло около пяти шестых населения страны.

«Поэтому считать русских меньшинством на Украине невозможно», — отметил Вассерман.

По словам эксперта, подобные идеи так и останутся намерениями, без каких-либо действий.

«Особенности нашего языка и истории таковы, что у Киева просто нет шансов на его «окультуривание», — добавил он.

Ранее Вассерман в беседе с телеканалом «360» прокомментировал слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вооружённых миротворцах в Донбассе.

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