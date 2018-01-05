Эксперт прокомментировал слова главы МИД Германии о вооружённых миротворцах в Донбассе

Политолог и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вооружённых миротворцах в Донбассе, сообщает телеканал «360».

«Всевозможные попытки использовать этих миротворцев в качестве силы, воздействующей на одну из противоборствующих сторон, неправомерны», — сказал Вассерман.

По его словам, если миротворцы ООН начинают стрелять первыми, то они автоматически превращаются в незаконное вооружённое формирование и подлежат выводу из зоны боевых действий.

Как отметил эксперт, задача миротворцев ООН — стоять между воюющими сторонами, и попытки разместить миротворческие силы вдалеке от зоны боевых действий будут считаться неправомерными.

Ранее политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал в беседе с New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.