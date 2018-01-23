В Киеве националисты устроили митинг против закона об основах языковой политики

Представители националистической партии «Свобода» проводят митинг возле здания Конституционного суда в Киеве с требованием признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики, передаёт «Укринформ».

Сообщается, что в акции принимают участие около 100 человек: они держат флаги с символикой партии и плакаты в защиту украинского языка. За порядком следят сотрудники полиции.

Митингующие выступают в поддержку конституционного представления 57 депутатов Верховной рады относительно признания неконституционным данного закона, отмечает агентство.

В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики. После госпереворота в 2014 году Верховная рада признала его утратившим силу, однако это решение спровоцировало волнения — и исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента.

В настоящее время в Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, предусматривающих расширение сфер применения украинского языка, но ни один из них ещё не выносился на голосование.