Обращений с просьбой передать тела погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области в администрацию президента России со стороны Киева не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В администрацию нет», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что разведка Украины просит Россию передать ей тела украинских военнопленных, погибших в результате удара ВСУ по российскому Ил-76 в Белгородской области.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. В частности, исследования помогли установить, что на смывах с найденных элементов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

Как подчеркнул президент Владимир Путин, Россия настаивает на проведении международного расследования происшедшего. Вместе с этим в Кремле отметили, что страны Запада отказываются принять участие в таком расследовании, поскольку боятся «выйти на себя».