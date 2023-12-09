Захарова: мир на Украине возможен, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что мир на Украине возможен, если страны Запада перестанут поставлять украинской армии различное вооружение.

Об этом дипломат заявила в интервью агентству AFP.

«Россия полагает, что прочный мир с Украиной может наступить только в том случае, если Запад перестанет посылать оружие», — отметила Захарова.

Ещё одним условием для завершения конфликта дипломат назвала принятие украинской стороной «новых территориальных реалий».

Захарова указала на открытость России к переговорам, однако добавила, что Москва не видит политической воли к дипломатическому урегулированию конфликта со стороны Украины и Запада.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.