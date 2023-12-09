Захарова: мир на Украине возможен, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие
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Об этом дипломат заявила в интервью агентству AFP.
«Россия полагает, что прочный мир с Украиной может наступить только в том случае, если Запад перестанет посылать оружие», — отметила Захарова.
Ещё одним условием для завершения конфликта дипломат назвала принятие украинской стороной «новых территориальных реалий».
Захарова указала на открытость России к переговорам, однако добавила, что Москва не видит политической воли к дипломатическому урегулированию конфликта со стороны Украины и Запада.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.
Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.