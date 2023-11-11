WP заявила о попытке полковника ВСУ Червинского пленить бойцов Вагнера в 2020 году

Бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский в 2020 году курировал операцию по заманиванию бойцов группы Вагнера в Белоруссию с целью доставить их в Киев. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наёмников «Вагнер» в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину для предъявления обвинений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Червинский находится под арестом на Украине.

Издание также подчёркивает, что Червинский был координатором атаки на «Северные потоки».

В июле 2020 года стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.

В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.

Позднее белорусская сторона передала России 32 задержанных под Минском россиянина.