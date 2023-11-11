RT в Telegram
Подпишись

WP заявила о попытке полковника ВСУ Червинского пленить бойцов Вагнера в 2020 году

Короткая ссылка
Бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский в 2020 году курировал операцию по заманиванию бойцов группы Вагнера в Белоруссию с целью доставить их в Киев. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наёмников «Вагнер» в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину для предъявления обвинений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Червинский находится под арестом на Украине.

Издание также подчёркивает, что Червинский был координатором атаки на «Северные потоки».

В июле 2020 года стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с изложением фактов вокруг ситуации с задержанными в республике 33 россиянами.

В МИД России, в свою очередь, назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны.

Позднее белорусская сторона передала России 32 задержанных под Минском россиянина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить