Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому в связи с выселением монахов

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому в связи с выселением монахов.

«Говорю вам и вашей своре, что наши слёзы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — сказал митрополит Павел, его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.