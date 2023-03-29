Зеленский на фоне гонений на УПЦ назвал Украину территорией большой религиозной свободы

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне гонений на каноническую Украинскую православную церковь назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы» в части Европы.

«Сегодня ещё и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 1991 года. Так будет всегда», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

После этого служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.