Зеленский на фоне гонений на УПЦ назвал Украину территорией большой религиозной свободы

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Украинский президент Владимир Зеленский на фоне гонений на каноническую Украинскую православную церковь назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы» в части Европы.

«Сегодня ещё и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 1991 года. Так будет всегда», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут к раскольникам.

После этого служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод.

Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.

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