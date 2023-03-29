Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Киев об опасности ситуации вокруг УПЦ

Гонения администрации Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь на Украине и попытка чиновников изгнать монахов из Киево-Печерской лавры может спровоцировать печальные последствия. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«Сегодня это самое опасное внутри страны событие... может привести к очень нехорошим событиям», — сказал Соскин. Он назвал власти страны болванами, которые «не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война». «Они не знают понятия «Варфоломеевская ночь», — сказал Соскин. Ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта. Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, но трое судей взяли самоотвод. Совет Федерации России призвал парламенты стран мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих.