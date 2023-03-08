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«Грузинская мечта»: общественность узнает, кто финансирует экстремистские организации

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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти намерены доносить правду населению в его же интересах с помощью закона об иностранном влиянии.
«Грузинская мечта»: общественность узнает, кто финансирует экстремистские организации
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«В конце концов страсти утихнут, и общественность останется с прозрачностью финансов НПО. Общественность узнает, кто финансирует экстремистские организации, и в конечном итоге финансировавшие их силы воздержатся от продолжения своей деятельности», — цитирует его Sputnik Грузия.

8 марта митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Беспорядки произошли 7 марта после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

Обеспокоенность грузинским законом выразили в Госдепе США. Также посол США в Грузии Келли Дегнан попросила грузинский парламент отозвать и пересмотреть законопроект. Как утверждает американский дипломат, эта инициатива не соответствует интересам Грузии.

Кроме того, законопроект осудил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

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