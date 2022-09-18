В батальоне «Таврида» сообщили об уничтожении позиций ВСУ на Васильевском направлении
- РИА Новости
«До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам», — рассказал он.
По информации добровольца, на Васильевском направлении украинские подразделения остались без техники.
«Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может», — заключил он.
Ранее The New York Times со ссылкой на слова солдата ВС Украины сообщила, что украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе и отступают.