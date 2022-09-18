В батальоне «Таврида» сообщили об уничтожении позиций ВСУ на Васильевском направлении

Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным Андрей сообщил РИА Новости, что украинские войска потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области.

«До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам», — рассказал он.

По информации добровольца, на Васильевском направлении украинские подразделения остались без техники.

«Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может», — заключил он.

Ранее The New York Times со ссылкой на слова солдата ВС Украины сообщила, что украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе и отступают.