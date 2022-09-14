На следующей неделе МВФ проведёт переговоры с Украиной

Миссия Международного валютного фонда проведёт консультации с украинскими властями на следующей неделе, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы договорились, что миссия фонда в течение следующей недели будет взаимодействовать с экономической командой Украины», — приводит РИА Новости слова Георгиевой на пресс-конференции.

14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в колонию Запада из-за числа кредитов.

В конце мая Евросоюз перевёл Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.