Глава Всемирного банка не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине
«По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удаётся увидеть, как мы можем избежать рецессии», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о влиянии ситуации на Украине на мировой ВВП.
Малпас констатировал, что негативные последствия украинского кризиса выйдут за пределы России и Украны.
Он также отметил, что сокращение поставок российских энергоносителей в Европу может привести к «существенному замедлению» развития европейской экономики.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) перечислил влияющие на состояние мировой экономики факторы.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.