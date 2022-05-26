Глава Всемирного банка не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпас не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.

«По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удаётся увидеть, как мы можем избежать рецессии», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о влиянии ситуации на Украине на мировой ВВП.

Малпас констатировал, что негативные последствия украинского кризиса выйдут за пределы России и Украны.

Он также отметил, что сокращение поставок российских энергоносителей в Европу может привести к «существенному замедлению» развития европейской экономики.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) перечислил влияющие на состояние мировой экономики факторы.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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