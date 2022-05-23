В МВФ перечислили влияющие на состояние мировой экономики факторы
- AFP
- © Stefani Reynolds
Как пишет РИА Новости, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьёзным испытанием со времён Второй мировой войны», — утверждается в документе.
В МВФ заявили, что причинами этого стал ряд факторов, в частности пандемия коронавируса, конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.