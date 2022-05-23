В МВФ перечислили влияющие на состояние мировой экономики факторы

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Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со времён Второй мировой войны.
В МВФ перечислили влияющие на состояние мировой экономики факторы
  • AFP
  • © Stefani Reynolds

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьёзным испытанием со времён Второй мировой войны», — утверждается в документе.

В МВФ заявили, что причинами этого стал ряд факторов, в частности пандемия коронавируса, конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.

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