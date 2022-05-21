Решетников заявил, что антироссийские санкции дестабилизируют всю мировую экономику

Вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа- и наземного сообщения — всё это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — цитирует Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

Он отметил, что санкции приводят к росту цен на продовольствие и ухудшению благосостояния людей в развивающихся экономиках.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сломать хребет российской экономики и изолировать страну.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.