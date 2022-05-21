Решетников заявил, что антироссийские санкции дестабилизируют всю мировую экономику

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Вводимые Западом антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Решетников заявил, что антироссийские санкции дестабилизируют всю мировую экономику
  • РИА Новости

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа- и наземного сообщения — всё это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — цитирует Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

Он отметил, что санкции приводят к росту цен на продовольствие и ухудшению благосостояния людей в развивающихся экономиках.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сломать хребет российской экономики и изолировать страну.

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.

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