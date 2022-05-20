Мишустин назвал антироссийские санкции попыткой сохранить иллюзию доминирования США в мире

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.

Об этом он заявил на заседании совета глав правительств СНГ.

«Их (западных стран. — RT) цель — ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений, а главное — подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию», — приводит ТАСС его слова.

Мишустин также отметил, что Запад развязал против России настоящую экономическую войну.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сломать хребет российской экономики и изолировать страну.