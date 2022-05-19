Небензя: Запад стремится сломать хребет российской экономики и изолировать Россию

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Запад стремится сломать хребет российской экономики и изолировать страну, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности.
Небензя: Запад стремится сломать хребет российской экономики и изолировать Россию
  • AP
  • © John Minchillo

«Правда же, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономики, изолировать нашу страну», — передаёт его слова ТАСС.

Он добавил, что санкции против России приведут страны Запада к «разрушительным последствиям» для их экономик.

«За последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями», — заключил Небензя. 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «эффективными только на бумаге» антироссийские санкции Запада.

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