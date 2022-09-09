Росгвардия: более 70 пособников националистов задержаны в Херсонской и Запорожской областях

Более 70 пособников украинских националистов задержаны за неделю в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом говорится на сайте Росгвардии.

«Росгвардейцы за неделю задержали 73 человека, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, 22 нарушителя общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что также было обезврежено более 100 мин и артиллерийских снарядов, три самодельных взрывных устройства и свыше 10 кг взрывчатых веществ.