Депутат Чепа назвал варварством действия Латвии в отношении памятника освободителям Риги

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал возобновление демонтажа памятника освободителям Риги.

По словам депутата, это «варварство и дикость». Парламентарий также отметил, что многие жители республики выражают протест против такого решения латвийских властей.

«Сегодня были задержаны 14 человек, которые протестовали против этого. Наше посольство уже начало выдавать им визы: если им будут угрожать или что-то будет угрожать их свободе, то они могут приехать и найти укрытие в России», — подчеркнул Чепа.

Ранее стало известно, что Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги.

В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.

Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действия властей Латвии.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.