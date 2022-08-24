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Депутат Чепа назвал варварством действия Латвии в отношении памятника освободителям Риги

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал возобновление демонтажа памятника освободителям Риги.
Депутат Чепа назвал варварством действия Латвии в отношении памятника освободителям Риги
  • РИА Новости

По словам депутата, это «варварство и дикость». Парламентарий также отметил, что многие жители республики выражают протест против такого решения латвийских властей. 

«Сегодня были задержаны 14 человек, которые протестовали против этого. Наше посольство уже начало выдавать им визы: если им будут угрожать или что-то будет угрожать их свободе, то они могут приехать и найти укрытие в России», — подчеркнул Чепа.

Ранее стало известно, что Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги. 

В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.

Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действия властей Латвии.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

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