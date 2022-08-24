Депутат Чепа назвал варварством действия Латвии в отношении памятника освободителям Риги
- РИА Новости
По словам депутата, это «варварство и дикость». Парламентарий также отметил, что многие жители республики выражают протест против такого решения латвийских властей.
«Сегодня были задержаны 14 человек, которые протестовали против этого. Наше посольство уже начало выдавать им визы: если им будут угрожать или что-то будет угрожать их свободе, то они могут приехать и найти укрытие в России», — подчеркнул Чепа.
Ранее стало известно, что Россия направила ноту протеста Латвии из-за сноса памятника освободителям Риги.
В посольстве заявили, что Латвия грубо пренебрегает принятыми в цивилизованном мире нормами поведения и международными обязательствами.
Дипмиссия призвала профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку действия властей Латвии.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.