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Полиция задержала 14 человек у памятника воинам-освободителям в Риге

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Полиция задержала 14 человек у памятника воинам-освободителям в Риге, которые протестовали против сноса монумента.

«14 человек, которым неоднократно давали указание прекратить нарушение закона, не подчинились законным требованиям полиции. Их задержали и доставили в отделы полиции для проведения процессуальных действий», — приводит РИА Новости заявление.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу ступеней возле памятника освободителям Риги.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

Позднее Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.

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