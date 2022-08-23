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СК возбудил дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге

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Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.
СК возбудил дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге
  • РИА Новости

«3 августа в столице Латвии начался снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Решение о сносе было принято депутатами Рижской думы, публично оно было озвучено и поддержано мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом», — сообщил СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России»).

Как подчеркнул Следственный комитет, действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу ступеней возле памятника освободителям Риги.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник освободителям города после сноса будет полностью уничтожен.

В Москве предупредили, что Россия может принять контрмеры в отношении политики Латвии по мемориальному наследию СССР.

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