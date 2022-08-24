военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова заявила о риске раскола в обществе Латвии из-за сноса памятников

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила о риске раскола в обществе Латвии из-за сноса памятников.
Захарова заявила о риске раскола в обществе Латвии из-за сноса памятников
  • РИА Новости

По её словам, латвийские власти уже сделали всё возможное для переписывания истории, им осталось лишь снести исторические монументы.

«Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи — для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны — участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно — визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в латвийской столице возобновили демонтаж памятника освободителям Риги. Утром была снесена женская скульптура.

24 августа президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить