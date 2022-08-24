Захарова заявила о риске раскола в обществе Латвии из-за сноса памятников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила о риске раскола в обществе Латвии из-за сноса памятников.

По её словам, латвийские власти уже сделали всё возможное для переписывания истории, им осталось лишь снести исторические монументы.

«Нет, они не остановятся. Это те режимы, это те люди, которых поставили для реализации именно этой задачи — для демонтажа исторической памяти. Потому что учебники они уже переписали, потому что документы уже переиначили, потому что общественное мнение у молодых поколений они контролируют. Ветераны — участники боевых действий и работники тыла, жертвы концлагерей ушли. Поколение ушло. Осталось только одно — визуальные памятники, которые напоминали, рассказывали и несли информацию по этой исторической линии», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в латвийской столице возобновили демонтаж памятника освободителям Риги. Утром была снесена женская скульптура.

24 августа президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.