Посольство России в Риге начало выдачу виз задержанным в ходе протестов у памятника

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы тем, кого задержали во время протестов возле памятника освободителям Риги, чтобы они могли покинуть республику.

Об этом в эфире «России 24» заявил российский посол Михаил Ванин.

Он отметил, что выдавать визы задержанным у памятника гражданам начали для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть латвийскую территорию и найти убежище в России, если понадобится, передаёт РИА Новости.

Ранее у памятника воинам-освободителям в Риге полиция задержала 14 человек, которые протестовали против сноса монумента.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.