Посольство России в Риге начало выдачу виз задержанным в ходе протестов у памятника
- РИА Новости
Об этом в эфире «России 24» заявил российский посол Михаил Ванин.
Он отметил, что выдавать визы задержанным у памятника гражданам начали для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть латвийскую территорию и найти убежище в России, если понадобится, передаёт РИА Новости.
Ранее у памятника воинам-освободителям в Риге полиция задержала 14 человек, которые протестовали против сноса монумента.
23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.