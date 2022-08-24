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Посольство России в Риге начало выдачу виз задержанным в ходе протестов у памятника

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Российское посольство в Латвии начало выдавать визы тем, кого задержали во время протестов возле памятника освободителям Риги, чтобы они могли покинуть республику.
Посольство России в Риге начало выдачу виз задержанным в ходе протестов у памятника
  • РИА Новости

Об этом в эфире «России 24» заявил российский посол Михаил Ванин. 

Он отметил, что выдавать визы задержанным у памятника гражданам начали для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть латвийскую территорию и найти убежище в России, если понадобится, передаёт РИА Новости.

Ранее у памятника воинам-освободителям в Риге полиция задержала 14 человек, которые протестовали против сноса монумента.

23 августа в латвийской столице в парке Победы начались работы по демонтажу памятника освободителям Риги.

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