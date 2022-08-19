военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В США призвали обеспечить гарантии страховщикам судов, вывозящих зерно из Одессы

Короткая ссылка
Юлия Гуреева, Дарья Ускова
Американский сенатор Марко Рубио заявил о необходимости содействовать оказанию страховых услуг судам, которые вывозят зерно из одесского порта. Он обратился к руководителю Корпорации США по финансированию международного развития (DFC) Скоту Натану и главе Агентства США по международному развитию (USAID) Саманте Пауэр с призывом работать над этим вопросом. С письмом Рубио ознакомился RT.
В США призвали обеспечить гарантии страховщикам судов, вывозящих зерно из Одессы
  • AP

«Для решения этой проблемы со страхованием я настоятельно призываю вас (Скота Натана и Саманту Пауэр. — RT) работать с нашими партнёрами и союзниками над координированием комплексных ответных мер, чтобы содействовать оказанию страховых услуг торговым судам, совершающим рейсы в Одессу», — говорится в документе.

Сенатор убеждён, что соглашение, заключённое ранее между Россией и Украиной при посредничестве Турции и предусматривающее возможность вывоза зерна из порта Одессы, является «хрупким».

По словам Рубио, вскоре после подписания договора российские военные нанесли ракетный удар по порту. Это якобы «стало ясным сигналом о том, что движение торговых судов в северной части Чёрного моря по-прежнему сопряжено с высоким риском».

Американский политик считает, что в связи с этой «угрозой» страховщики судов вряд ли будут обеспечивать страховое покрытие рейсов судов, которые к настоящему моменту не находятся вблизи порта Одессы.

Однако, используя имеющиеся финансовые возможности, США и союзники могли бы продемонстрировать страховым компаниям и перевозчикам, что им будут обеспечены суверенные гарантии, добавил Рубио.

По его мнению, создание «максимально надёжных условий» может позволить вывозить из Одессы дополнительные объёмы зерна и смягчить глобальный продовольственный кризис.

Как отметил в разговоре с RT политолог Иван Мезюхо, российские вооружённые силы не наносили ударов по объектам коммерческой инфраструктуры. Военные мероприятия в рамках спецоперации никак не препятствуют вывозу украинского зерна по тем гуманитарным маршрутам, которые были согласованы с участием международных посредников, подчеркнул эксперт.

«Учитывая тот факт, что на боевых действиях американцы всегда наживаются, нельзя исключать, что сенатор занимается лоббированием, поднимая тему страхования. Это политическая психология американского политического истеблишмента — извлекать выгоду из любой военной авантюры, которую устроили сами же Соединённые Штаты», — заключил собеседник RT.

24 июля российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon. Этот удар исключительно по военной инфраструктуре никак не повлиял на процесс отгрузки зерна, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить