Лавров: после удара по порту Одессы Harpoon не представляют угрозы для России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после удара по порту Одессы Harpoon не представляют угрозы для России.

«Целями (ударов. — RT) являлся боевой катер ВС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты Harpoon. Доставили их, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — сказал он.

По его словам, таким образом российские войска ликвидировали соответствующие угрозы.

«Теперь эти Harpoon нам угроз не представляют», — заключил Лавров.

24 июля в Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Сообщалось, что при ударе были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины.