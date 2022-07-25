Лавров: после удара по порту Одессы Harpoon не представляют угрозы для России

Короткая ссылка
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после удара по порту Одессы Harpoon не представляют угрозы для России.

«Целями (ударов. — RT) являлся боевой катер ВС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты Harpoon. Доставили их, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — сказал он.

По его словам, таким образом российские войска ликвидировали соответствующие угрозы.

«Теперь эти Harpoon нам угроз не представляют», — заключил Лавров.

24 июля в Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Сообщалось, что при ударе были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить