Песков: удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ударом по военной инфраструктуре в порту Одессы.

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой. Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договорённостей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может повлиять и не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — сказал Песков.

24 июля в Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Сообщалось, что при ударе были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удар по порту Одессы.