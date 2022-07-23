Генсек ООН Гутерреш прокомментировал удар по одесскому порту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удар по порту в Одессе.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары по украинскому порту в Одессе», — говорится в заявлении на сайте ООН.

Отмечается, что 22 июля все стороны выразили приверженность обеспечению безопасной перевозки украинского зерна.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.