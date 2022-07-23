Генсек ООН Гутерреш прокомментировал удар по одесскому порту
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«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары по украинскому порту в Одессе», — говорится в заявлении на сайте ООН.
Отмечается, что 22 июля все стороны выразили приверженность обеспечению безопасной перевозки украинского зерна.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.