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В Одессе сообщили об отправке судна с украинским зерном в Эфиопию

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Судно с украинским зерном отправилось из порта Южный на Украине в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
В Одессе сообщили об отправке судна с украинским зерном в Эфиопию
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его видеообращение, опубликованное в Telegram.

«Посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию», — сказал он.

12 августа СКЦ в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей, перевозящих в общей сложности 63 200 т зерна.

Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.

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