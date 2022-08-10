военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Представитель ООН в СКЦ заявил об изучении возможности сократить время инспекции судов

Короткая ссылка
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов, заявил временный представитель ООН в центре Фредерик Джей Кенни.
Представитель ООН в СКЦ заявил об изучении возможности сократить время инспекции судов
  • AP
  • © Emrah Gurel

«Мы анализируем установленные процедуры, чтобы найти способы сократить время проведения инспекций, не снижая при этом их точности и полноты», — приводит его слова ТАСС.

Кенни отметил, что на данный момент инспекция занимает от двух до четырёх часов. При этом в ночное время проверки не проводятся из соображений безопасности.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить