Представитель ООН в СКЦ заявил об изучении возможности сократить время инспекции судов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов, заявил временный представитель ООН в центре Фредерик Джей Кенни.

«Мы анализируем установленные процедуры, чтобы найти способы сократить время проведения инспекций, не снижая при этом их точности и полноты», — приводит его слова ТАСС.

Кенни отметил, что на данный момент инспекция занимает от двух до четырёх часов. При этом в ночное время проверки не проводятся из соображений безопасности.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.