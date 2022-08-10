Представитель ООН в СКЦ заявил об изучении возможности сократить время инспекции судов
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«Мы анализируем установленные процедуры, чтобы найти способы сократить время проведения инспекций, не снижая при этом их точности и полноты», — приводит его слова ТАСС.
Кенни отметил, что на данный момент инспекция занимает от двух до четырёх часов. При этом в ночное время проверки не проводятся из соображений безопасности.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.