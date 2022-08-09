военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России: два судна вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.
Минобороны России: два судна вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию
  • РИА Новости

«В рамках реализации Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины 9 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлён выход сухогрузов «Оушен Лион» (Либерия, груз — кукуруза) и «Рахми Яджи» (Турция, груз — мука)», — сказал он.

По его словам, всего с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 т продовольствия, в том числе: 307 831 т кукурузы, 6000 т подсолнечного масла, 50 300 т муки, 11 000 т сои.

Ранее сообщалось, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить