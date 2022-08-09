Минобороны России: два судна вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

«В рамках реализации Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины 9 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлён выход сухогрузов «Оушен Лион» (Либерия, груз — кукуруза) и «Рахми Яджи» (Турция, груз — мука)», — сказал он.

По его словам, всего с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 т продовольствия, в том числе: 307 831 т кукурузы, 6000 т подсолнечного масла, 50 300 т муки, 11 000 т сои.

Ранее сообщалось, что покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна.