СКЦ разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с продовольствием

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход двух судов с Украины, перевозящих в общей сложности 63 200 тонн зерна», — отмечается в сообщении.

Движение разрешено судну MV STAR LAURA из порта Южный в направлении иранского Бендер-Хомейни. Груз — 60 150 т кукурузы.

Судну MV SORMOVSKIY разрешено выйти из порта Черноморск в направлении турецкого Текирдага. На борту находится почти 3050 т пшеницы.

Ранее временный представитель ООН в СЦК Фредерик Джей Кенни заявила, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.