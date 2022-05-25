Глава МИД КНР высказался за создание «зелёного коридора» для вывоза украинского зерна

Глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров со своей германской коллегой Анналеной Бербок подержал идею создания «зелёного коридора» для экспорта зерновых из России и с Украины.

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию «зелёного канала» для экспорта зерновых из России и с Украины», — заявил Ван И, его слова приводит китайское внешнеполитическое ведомство.

Он отметил готовность Пекина проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

«Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности», — заключил Ван И.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире канала «Россия 24» рассказал, что Евросоюз делает всё, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины.