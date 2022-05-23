Дипломат Чижов: Евросоюз делает всё, чтобы вывезти запасы зерна с территории Украины

Короткая ссылка
Евросоюз делает всё, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины. Брюссель не заботит, что будут есть жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире канала «Россия 24».
Дипломат Чижов: Евросоюз делает всё, чтобы вывезти запасы зерна с территории Украины
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Евросоюз сейчас делает всё, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Как отмечали в Кремле, Россия всегда была надёжным экспортёром зерна, она также не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом.

Там подчеркнули, что причиной продовольственных проблем являются санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить