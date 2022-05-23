Дипломат Чижов: Евросоюз делает всё, чтобы вывезти запасы зерна с территории Украины

Евросоюз делает всё, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины. Брюссель не заботит, что будут есть жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире канала «Россия 24».

«Евросоюз сейчас делает всё, чтобы вывезти запасы прошлогоднего зерна с территории Украины, видимо, не особенно задумываясь над тем, что будут есть те же жители этой страны в следующем сезоне и что они успеют и смогут посеять. Так что здесь явно подход эгоистический со стороны Евросоюза, ну и коллективного Запада в целом», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Как отмечали в Кремле, Россия всегда была надёжным экспортёром зерна, она также не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом.

Там подчеркнули, что причиной продовольственных проблем являются санкции.