«Не намерены соблюдать»: в СВР сообщили об отказе Украины следовать Женевской конвенции об обращении с военнопленными

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Киев отказывается соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. По данным ведомства, киевские власти не намерены предоставлять неотложную медпомощь и достаточное питание захваченным военнослужащим РФ. В СВР также отметили, что после публикаций в интернете видео с пытками российских военных Киев пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов и убеждает «западных покровителей» побудить международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским солдатам, оказавшимся в плену.

Украинские власти не намерены соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным ведомства, к ним поступают достоверные сведения о том, что после публикаций видео с пытками российских военных на Украине Киев пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов, а также убеждает «западных покровителей» побудить Международный комитет Красного Креста (МККК) и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

«Руководство Украины довело до сведения британского Форин Офиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», — отмечается в сообщении пресс-бюро СВР.

По данным СВР, МИД Великобритании рекомендовал Киеву организовать посещение сотрудниками МККК нескольких «образцово содержащихся» россиян. По мнению Лондона, это «позволит обелить образ украинских властей в глазах мирового сообщества и частично сгладить негативные последствия предания гласности пыток захваченных военнослужащих».

В свою очередь, западные страны готовы содействовать организации поездки «заслуживающих доверия» представителей Красного Креста к месту «образцового» содержания российских военных, оказавшихся в плену.

«Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности. Это делает их соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов и требует соответствующей правовой оценки», — заявили в СВР.

Напомним, Женевская конвенция об обращении с военнопленными, принятая в августе 1949 года, запрещает посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях, включая тех лиц из состава вооружённых сил, которые сложили оружие или перестали участвовать в конфликте. Речь идёт, в частности, о запрете «всякого вида убийств, увечий, жестокого обращения, пыток и истязаний». Кроме того, документ предусматривает, что «раненых и больных будут подбирать и им будет оказана помощь». В свою очередь, МККК может предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте.

«Подлежат преследованию»

Напомним, 27 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. Об этом говорится в пресс-релизе СК.

«В сети Интернет появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На распространённом в сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи», — отмечается в пресс-релизе СК.

Следственный комитет России

© РИА Новости / Максим Блинов

Александр Бастрыкин поручил следователям установить всех причастных к произошедшему и привлечь их к ответственности.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 марта заявил журналистам, что в Кремле видели эти «чудовищные кадры».

«Те, кто принимал участие в этих пытках, безусловно, подлежат преследованию, они должны понести ответственность за свои деяния», — подчеркнул Песков.

Позднее в тот же день на сайте СК был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось, что глава СК поручил расследовать в рамках уголовного дела факт жестокого избиения и последующего убийства российского военнопленного.

«На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлён процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной. В рамках расследования будут установлены все соучастники глумления, избиения и жестокого убийства с целью последующего привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

30 марта публикацию видео с пытками российских военнопленных на Украине прокомментировал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая во время брифинга на вопрос журналиста, проводились ли между Минобороны США и ВС Украины «какие-либо обсуждения о возможных опасениях Пентагона на этот счёт».

«Что касается военнопленных, я не собираюсь проводить отдельные беседы с украинскими лидерами по этому вопросу. Просто отмечу, что мы и международное сообщество ожидаем, что отношение ко всем военнопленным будет соответствовать нормам международного права и Женевским конвенциям», — заявил он.

«Доминирование идей неонацизма»

Как отметил российский дипломат, член Совета Федерации РФ Константин Долгов в беседе с RT, факты зверского отношения к российским военнопленным на Украине и данные СВР говорят о том, что Киев «грубо нарушает все гуманитарные нормы».

«Фактический отказ Киева следовать Женевской конвенции при обращении с российскими военнопленными лишний раз подчёркивает антиправовую сущность этого режима, в котором доминируют идеи неонацизма. Это в очередной раз демонстрирует, с кем военные РФ имеют дело на Украине, и является веским аргументом в пользу того, чтобы успешно завершить спецоперацию», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT заявил, что, когда Киев говорит о «лишениях многих украинцев», он забывает сказать, что проблемы для своего населения создаёт сам.

Разрушения в Донбассе

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Напомним, по данным Минобороны РФ, на сегодняшний день неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и ещё более чем в 20 крупных населённых пунктах.

«Украинские власти скрывают, что используют украинцев как живой щит при ведении боевых действий. Киев очень хотел бы представить дело так, что он святой, а Россия — это империя зла. Такого рода иллюзии, создаваемые Украиной, укладываются в её самопиар. А любые сомнения, разрушающие такую картинку, подменяются фейками», — отметил Затулин.

«Продолжение зверств неонацистов»

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, преступные действия по отношению к российским военнопленным на Украине — это «печальное и трагическое продолжение зверств неонацистов, которые совершаются ими уже в течение восьми лет в Донбассе».

«И по мере освобождения районов Украины будет встречаться всё больше свидетельств таких зверств», — сказал эксперт в разговоре с RT.

ВСУ и националистические объединения на Украине как не выполняли, так и не намерены выполнять Женевскую конвенцию, подчеркнул Подберёзкин.

«Информация СВР это подтвердила. Киев прекрасно понимает, что нарушил все положения конвенции, и сейчас окончательно отказывается от каких-либо обязательств по ней. Но видеокадры с издевательствами над российскими военнопленными, обнародованные в сети, сильно ударили по репутации Украины», — считает аналитик.

По словам Подберёзкина, Запад и раньше знал о зверском отношении украинских националистов к людям, но теперь ему будет труднее это игнорировать.

«Западные государства, конечно, не намерены делать акцент на преступлениях неонацистов на Украине по отношению к военнопленным РФ, но скрывать эти факты уже не смогут», — считает эксперт.

В свою очередь, как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, раскрытая СВР информация о переговорах Киева и Лондона, в том числе о намерениях украинской стороны не соблюдать Женевскую конвенцию, — очередное доказательство того, что «Россия борется на Украине с настоящим неонацизмом».

«Только истинные неонацисты способны так бесчеловечно относиться к военнопленным и ещё пытаться это легализовать. Такой подход красноречиво характеризует украинский режим», — заявил Данюк в комментарии RT.

По его словам, Киев именно сейчас решил сообщить об отказе соблюдать Женевскую конвенцию, поскольку опасается, что вскроются новые факты издевательств над российскими военнопленными.

«Хотя по факту этот документ не соблюдался украинской стороной и до этого. Намерений по-человечески относиться к русским офицерам и солдатам у киевских властей нет и не было», — подчеркнул эксперт.

Однако, как считает Данюк, после публикаций видео со зверским отношением к российским военнопленным на Украине и заявления Пентагона на эту тему Киев стал опасаться осуждения со стороны международного сообщества.

«Украинские власти переживают, что такие факты покажут всю суть и двуличие природы киевского режима. В обращении к Лондону Киев пытается оправдаться за зверства, которые уже были предприняты и которые ещё могут всплыть. Украина строила из себя демократическое государство, но теперь у неё не получается скрыть, что на самом деле стоит за киевским режимом», — уверен аналитик.

Вместе с тем, по мнению Данюка, Запад как закрывал глаза на преступные действия украинских властей, так и продолжит это делать.

«Ведь если западные страны выступят с осуждением действий Киева, этот карточный домик из лжи, который был создан их СМИ о ситуации на Украине, будет моментально разрушен», — заключил эксперт.