«Гарантируем сохранить им жизнь»: в ДНР заявили, что не предоставят украинским силовикам коридор для выхода из Мариуполя
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- © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency
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31 марта 2022
Все пункты временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса обеспечены горячей и питьевой водой, питанием и отоплением, сообщает Роспотребнадзор.
«Все ПВР обеспечены питьевой и горячей водой из централизованных и нецентрализованных систем. Все ПВР обеспечены отоплением», — сказано в сообщении.
Во всех ПВР организовано горячее питание в отдельных помещениях, в 114 ПВР организовано питание детей до одного года.
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Посольство Словении в Киеве осталось без флага перед входом, так как его сняли по причине сходства с российским, сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на временного поверенного в делах страны на Украине Боштьяна Лесьяка.
Отмечается, что к Лесьяку обратились сотрудники украинской Национальной гвардии и полиции с просьбой «временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».
Как пишет ТАСС, в данный момент флаг перед входом в посольство Словении на Украине отсутствует.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телеканала VTV заявил, что страны БРИКС строят новую финансовую систему.
«Пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира... БРИКС — это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка», — сказал Мадуро.
По его словам, они реализуют важную инициативу по конфигурации новых финансовой и валютной систем.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нежелание США предоставлять Украине гарантии безопасности.
«Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», — написала она в своём Telegram-канале.
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Журналисты RT помогли семье из Норильска забрать из Мариуполя их 87-летнюю родственницу. Нелли Ивановна Зенина стала одной из героинь репортажа о мирных жителях Мариуполя. Видео увидели её родные и попросили помочь им вывезти пенсионерку в Россию.Также на russian.rt.com «Увидели её в репортаже»: RT помог семье из Норильска вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя
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Видео RT из Мариуполя.
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Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь уже «на 90—95%» освобождён от «бандеровских нациков», в город постепенно возвращается жизнь.
«Мариуполь уже на 90—95% освобождён от бандеровских отморозков, нациков», — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что жители выходят на улицы из своих убежищ, пользуются автомобилями, есть и те, «кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь».
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Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя.
«Да, мы гарантируем сохранить им (украинским военным. — RT) жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — рассказал Басурин в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что им уж было сделано такое предложение, но последовал отказ. По его словам, украинские силовики являются преступниками, поскольку они убивали гражданское население.
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Уважаемые читатели RT, начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.