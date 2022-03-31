«Гарантируем сохранить им жизнь»: в ДНР заявили, что не предоставят украинским силовикам коридор для выхода из Мариуполя

Украинские силовики не получат коридор для выхода из Мариуполя, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. По его словам, представители ВСУ убивали гражданское население города, поэтому они считаются преступниками. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Мариуполь освобождён от «бандеровских отморозков, нациков» на 90—95%.

globallookpress.com

© Maximilian Clarke/Keystone Press Agency