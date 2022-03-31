Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты запугивания населения националистами в Харькове.

«Председатель Следственного комитета Росси поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики из украинских нацбатальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые запугивают жителей Харькова и ведут беспорядочную стрельбу.