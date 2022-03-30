В Минобороны сообщили об «эскадронах смерти» из украинских националистов в Харькове
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По его словам, боевики нацбатальонов изымают у мирного населения автомобили повышенной проходимости, переделывая их в «бандермобили».
«Разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам», — рассказал он.
Для спасения жителей города требуется принятие незамедлительных решений, направленных на стабилизацию гуманитарной обстановки, подчеркнул Мизинцев.
28 марта стало известно, что три человека погибли в результате обстрелов украинскими националистами мест массового скопления людей в пригороде Харькова.
Также в Минобороны России сообщили, что в Мариуполе в подвалах зданий обнаружили тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными на них неонацистскими символами и свастикой.