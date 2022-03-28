Минобороны: националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи помощи под Харьковом

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что три человека погибли в результате обстрелов украинскими националистами мест массового скопления людей в пригороде Харькова.

«В пригороде Харькова боевики из миномётов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения — очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды», — заявил он.

По словам Мизинцева, в результате произошедшего погибли три человека, ещё более десяти ранены.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.