Минобороны сообщило об обнаружении в Мариуполе тел людей со следами пыток
- РИА Новости
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«В подвалах зданий города Мариуполя, освобождённых от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — сообщил Мизинцев.
Ранее народная милиция ДНР сообщила, что пресечена попытка эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского нацбатальона «Азов».
RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».