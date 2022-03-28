Минобороны сообщило об обнаружении в Мариуполе тел людей со следами пыток

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В Мариуполе в подвалах зданий обнаружили тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными на них неонацистскими символами и свастикой. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны сообщило об обнаружении в Мариуполе тел людей со следами пыток
  • РИА Новости
  • © Konstantin Kokoshkin

«В подвалах зданий города Мариуполя, освобождённых от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — сообщил Мизинцев.

Ранее народная милиция ДНР сообщила, что пресечена попытка эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского нацбатальона «Азов».

RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».

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