Минобороны сообщило об обнаружении в Мариуполе тел людей со следами пыток

В Мариуполе в подвалах зданий обнаружили тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными на них неонацистскими символами и свастикой. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

РИА Новости

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«В подвалах зданий города Мариуполя, освобождённых от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — сообщил Мизинцев. Ранее народная милиция ДНР сообщила, что пресечена попытка эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского нацбатальона «Азов». RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».